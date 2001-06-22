Раздел: Происшествия
В Днепре 12-летние дети устроили вооруженное ограбление
У детей был пистолет.
28 июня, около 12:30, на бульваре Славы произошло ограбление. 12-летний мальчик украл телефон из салона-ателье и ударил девушку предметом, похожим на пистолет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пострадавшую забрали в городскую больницу № 16.
По предварительной информации, подростков было двое. Один стоял «на стреме», а второй вошел в открытое ателье и взял со стола телефон одной из сотрудниц. Девушка догнала несовершеннолетнего и попыталась забрать свое имущество. В ответ подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз ударил потерпевшую по голове. «Она побежала за грабителем, схватила его за футболку еще возле входа. Он вырвался и начал убегать во дворы. Оттуда моя сотрудница вернулась вся в крови», — рассказала нам работник салона-ателье «Домино».
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По словам свидетелей, оба подростка скрылись в сторону косы на Победе. Их разыскивает полиция.
28 июня, около 12:30, на бульваре Славы произошло ограбление. 12-летний мальчик украл телефон из салона-ателье и ударил девушку предметом, похожим на пистолет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пострадавшую забрали в городскую больницу № 16.
По предварительной информации, подростков было двое. Один стоял «на стреме», а второй вошел в открытое ателье и взял со стола телефон одной из сотрудниц. Девушка догнала несовершеннолетнего и попыталась забрать свое имущество. В ответ подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз ударил потерпевшую по голове. «Она побежала за грабителем, схватила его за футболку еще возле входа. Он вырвался и начал убегать во дворы. Оттуда моя сотрудница вернулась вся в крови», — рассказала нам работник салона-ателье «Домино».
Читайте также: В Херсоне киевлянки пострадали в ДТП
По словам свидетелей, оба подростка скрылись в сторону косы на Победе. Их разыскивает полиция.
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