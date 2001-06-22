» » В Днепре 12-летние дети устроили вооруженное ограбление
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре 12-летние дети устроили вооруженное ограбление

В Днепре 12-летние дети устроили вооруженное ограбление У детей был пистолет.

28 июня, около 12:30, на бульваре Славы произошло ограбление. 12-летний мальчик украл телефон из салона-ателье и ударил девушку предметом, похожим на пистолет, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Пострадавшую забрали в городскую больницу № 16.

По предварительной информации, подростков было двое. Один стоял «на стреме», а второй вошел в открытое ателье и взял со стола телефон одной из сотрудниц. Девушка догнала несовершеннолетнего и попыталась забрать свое имущество. В ответ подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз ударил потерпевшую по голове. «Она побежала за грабителем, схватила его за футболку еще возле входа. Он вырвался и начал убегать во дворы. Оттуда моя сотрудница вернулась вся в крови», — рассказала нам работник салона-ателье «Домино».

Читайте также: В Херсоне киевлянки пострадали в ДТП

По словам свидетелей, оба подростка скрылись в сторону косы на Победе. Их разыскивает полиция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, ограбление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
     210
     0

Похожие новости по теме

В Киеве произошло вооруженное ограбление В Киеве произошло вооруженное ограбление

Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ночью под Киевом подростки устроили стрельбу Ночью под Киевом подростки устроили стрельбу

У одного из ребят полиция обнаружила предмет, похожий на пневматический пистолет, уже без патронов

Дерзкое ограбление под Киевом: бандиты напали на мужчину Дерзкое ограбление под Киевом: бандиты напали на мужчину

Вооруженные грабители ворвались в частный юриста в Киевской области.

Под Киевом произошло вооруженное ограбление Под Киевом произошло вооруженное ограбление

В Вишневом под Киевом произошел жестокий разбой.

Вооруженное ограбление в Киеве: из дома украли золото и 50 тысяч долларов Вооруженное ограбление в Киеве: из дома украли золото и 50 тысяч долларов

Дерзкое ограбление произошло в Соломенском районе столицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх