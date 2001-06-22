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Раздел: Происшествия  
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Боевики убили 2 украинских военных на Донбассе

Боевики убили 2 украинских военных на ДонбассеДля подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ.

В четверг, 28 июня, в результате обстрелов пророссийских боевиков в зоне боевых действий на Донбассе погибли 2 украинских военных. Оба были бойцами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"В День Конституции Украины, попирая нашу государственность и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты "Южной", выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", – говорится в сообщении 24-й ОМБр.

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Там также отметили, что для подавления "огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ противнику".

В течение 27 июня в зоне боевых действий на Донбассе погибли 3 украинских военных, еще 3 получили ранения.


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 Теги: Боевики, Донбасс, военные

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Сегодня, 19:57 » Автор: Едгар Букмирза
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