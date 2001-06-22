Раздел: Происшествия
В Киеве велосипедист сбил пешехода
Авария случилась около 19:45.
В четверг, 28 июня, на улице Александра Довженко возле станции метро «Шулявская» велосипедист сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Велосипедист двигался со стороны станции метро «Дорогожичи». Около выезда на Шулявский мост водитель двухколесного транспорта сбил пешехода. По предварительным данным, последний перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте. Отметим, что рядом расположен подземный переход.
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Был ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения пока неизвестно.
На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, «скорая» и MotoHelp (служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта).
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Ранее мы писали, что в Киеве на Льва Толстого велосипедист врезался в припаркованный Renault. Водителя двухколесного госпитализировали. А на Мостицкой велосипедистку нашли в луже крови на дороге. Предположительно, ее сбил автомобиль.
В четверг, 28 июня, на улице Александра Довженко возле станции метро «Шулявская» велосипедист сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Велосипедист двигался со стороны станции метро «Дорогожичи». Около выезда на Шулявский мост водитель двухколесного транспорта сбил пешехода. По предварительным данным, последний перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте. Отметим, что рядом расположен подземный переход.
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Был ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения пока неизвестно.
На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, «скорая» и MotoHelp (служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта).
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил девушку-пешехода
Ранее мы писали, что в Киеве на Льва Толстого велосипедист врезался в припаркованный Renault. Водителя двухколесного госпитализировали. А на Мостицкой велосипедистку нашли в луже крови на дороге. Предположительно, ее сбил автомобиль.
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