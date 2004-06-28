» » В киевском метро человек попал под поезд
Раздел: Происшествия  
0

В киевском метро человек попал под поезд

В киевском метро человек попал под поездЧП с летальным исходом.

Вечером 28 июня на станции метро "Левобережная" в Киеве погиб человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Трагический инцидент произошел около полуночи.

В сообщении не раскрываются подробности ЧП, однако говорится, что спасти пострадавшего не удалось.

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - заявили в пресс-службе.

Читайте также: В Киеве велосипедист сбил пешехода

Также добавили, что движение поездов по красной ветке метро после перерыва было восстановлено.

В киевском метро человек попал под поезд
В киевском метро человек попал под поезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, поезд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:28 » Автор: Анна Мартынова
     190
     0

Похожие новости по теме

В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная» В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»

Экскаватор получил повреждения.

Киевлянин попал под поезд в метро Киевлянин попал под поезд в метро

На месте выехала бригада медиков и наряд полиции.

В киевском метро произошло серьезное ЧП В киевском метро произошло серьезное ЧП

На станции метро Площадь Льва Толстого человек упал на рельсы.

В Киеве мужчина бросился под поезд метро В Киеве мужчина бросился под поезд метро

На данный момент движение поездов восстановлено.

В киевском метро мужчина рухнул под поезд В киевском метро мужчина рухнул под поезд

Обстоятельства инцидента пока не сообщают.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх