В киевском метро человек попал под поезд

ЧП с летальным исходом.



Вечером 28 июня на станции метро "Левобережная" в Киеве погиб человек, передает



Трагический инцидент произошел около полуночи.



В сообщении не раскрываются подробности ЧП, однако говорится, что спасти пострадавшего не удалось.



"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - заявили в пресс-службе.



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Также добавили, что движение поездов по красной ветке метро после перерыва было восстановлено.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером 28 июня на станции метро "Левобережная" в Киеве погиб человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Трагический инцидент произошел около полуночи.В сообщении не раскрываются подробности ЧП, однако говорится, что спасти пострадавшего не удалось."Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - заявили в пресс-службе.Также добавили, что движение поездов по красной ветке метро после перерыва было восстановлено.



