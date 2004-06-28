Раздел: Происшествия
В Киеве Volkswagen протаранил две маршрутки: водитель сбежал
Водитель забрал номера авто.
В результате аварии, которая произошла в четверг, 28 июня, в Киеве возле станции метро Житомирская водитель Volkswagen разбил две маршрутки, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Масштабное ДТП произошло на проспекте Победы, возле станции метро Житомирская. По предварительной информации, водитель Volkswagen на высокой скорости въехал сразу в два маршрутных автобуса, снял номерные знаки и убежал", - говорится в сообщении Киев оперативный.
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На кадрах видео можно увидеть две маршрутки, стоящие в хаотичном порядке, автомобиль скорой помощи и легковушку виновника ДТП, которая серьезно разбита.
В результате аварии, которая произошла в четверг, 28 июня, в Киеве возле станции метро Житомирская водитель Volkswagen разбил две маршрутки, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Масштабное ДТП произошло на проспекте Победы, возле станции метро Житомирская. По предварительной информации, водитель Volkswagen на высокой скорости въехал сразу в два маршрутных автобуса, снял номерные знаки и убежал", - говорится в сообщении Киев оперативный.
Читайте также: В киевском метро человек попал под поезд
На кадрах видео можно увидеть две маршрутки, стоящие в хаотичном порядке, автомобиль скорой помощи и легковушку виновника ДТП, которая серьезно разбита.
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