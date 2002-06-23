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Раздел: Происшествия  
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В Одессе загадочно пропала 9-летняя девочка

В Одессе загадочно пропала 9-летняя девочкаЛюдей просят помочь с поисками.

Шевченковское отделение полиции Одессы разыскивает Камилию Гадаборшеву 2009 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на metronom.news.

В Нацполиции Одесской области сообщают, что девочка вчера, 28 июня, самостоятельно ушла из дома на Маршала Говорова и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: шрам на лбу, рост 140 см, среднего телосложения, длинные русые волосы. Была одета в футболку малинового цвета и шорты черного цвета с серебристыми полосками, серой обуви.

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При любой информации о пропавшей просят звонить в Шевченковское отделение полиции по тел. (048) 779-49-67 или «102».
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 Теги: Одесса, розыск

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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