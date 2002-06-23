Раздел: Происшествия
В Одессе загадочно пропала 9-летняя девочка
Людей просят помочь с поисками.
Шевченковское отделение полиции Одессы разыскивает Камилию Гадаборшеву 2009 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на metronom.news.
В Нацполиции Одесской области сообщают, что девочка вчера, 28 июня, самостоятельно ушла из дома на Маршала Говорова и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: шрам на лбу, рост 140 см, среднего телосложения, длинные русые волосы. Была одета в футболку малинового цвета и шорты черного цвета с серебристыми полосками, серой обуви.
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При любой информации о пропавшей просят звонить в Шевченковское отделение полиции по тел. (048) 779-49-67 или «102».
Шевченковское отделение полиции Одессы разыскивает Камилию Гадаборшеву 2009 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на metronom.news.
В Нацполиции Одесской области сообщают, что девочка вчера, 28 июня, самостоятельно ушла из дома на Маршала Говорова и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: шрам на лбу, рост 140 см, среднего телосложения, длинные русые волосы. Была одета в футболку малинового цвета и шорты черного цвета с серебристыми полосками, серой обуви.
Читайте также: В Киеве женщина погибла в пожаре
При любой информации о пропавшей просят звонить в Шевченковское отделение полиции по тел. (048) 779-49-67 или «102».
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