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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТПВодители пострадали в ДТП.

29 июня в Киеве на Березняках произошло ДТП. На проспекте Соборности, возле рынка, столкнулись Opel и «Славута», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария произошла примерно в 09:30 недалеко от остановки общественного транспорта.
Как сообщили правоохранители, по предварительной информации, оба авто ехали в сторону моста Патона. Водитель авто Opel превысил скорость, не справился с управлением, и произошло столкновение со «Славутой». Очевидцы говорят, что звук удара был слышен даже в рядом стоящих домах и напугал местных жителей. Обе машины развернуло, они практически перекрыли несколько полос движения.

Водителя Opel госпитализировали с серьезными травмами. По словам полиции, у него были признаки алкогольного опьянения. Владелец «Славуты» также пострадал, у него разбита голова. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

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На месте работает патрульная полиция, «скорая» и СОГ. Также на месте дежурят сотрудники ГСЧС, так как из-за аварии в «Славуте» повредился бензобак, по дороге разлилось топливо. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться. На проспекте Соборности образовалась пробка в сторону моста Патона.

В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
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