Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП
Водители пострадали в ДТП.
29 июня в Киеве на Березняках произошло ДТП. На проспекте Соборности, возле рынка, столкнулись Opel и «Славута», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла примерно в 09:30 недалеко от остановки общественного транспорта.
Как сообщили правоохранители, по предварительной информации, оба авто ехали в сторону моста Патона. Водитель авто Opel превысил скорость, не справился с управлением, и произошло столкновение со «Славутой». Очевидцы говорят, что звук удара был слышен даже в рядом стоящих домах и напугал местных жителей. Обе машины развернуло, они практически перекрыли несколько полос движения.
Водителя Opel госпитализировали с серьезными травмами. По словам полиции, у него были признаки алкогольного опьянения. Владелец «Славуты» также пострадал, у него разбита голова. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
На месте работает патрульная полиция, «скорая» и СОГ. Также на месте дежурят сотрудники ГСЧС, так как из-за аварии в «Славуте» повредился бензобак, по дороге разлилось топливо. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться. На проспекте Соборности образовалась пробка в сторону моста Патона.
29 июня в Киеве на Березняках произошло ДТП. На проспекте Соборности, возле рынка, столкнулись Opel и «Славута», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла примерно в 09:30 недалеко от остановки общественного транспорта.
Как сообщили правоохранители, по предварительной информации, оба авто ехали в сторону моста Патона. Водитель авто Opel превысил скорость, не справился с управлением, и произошло столкновение со «Славутой». Очевидцы говорят, что звук удара был слышен даже в рядом стоящих домах и напугал местных жителей. Обе машины развернуло, они практически перекрыли несколько полос движения.
Водителя Opel госпитализировали с серьезными травмами. По словам полиции, у него были признаки алкогольного опьянения. Владелец «Славуты» также пострадал, у него разбита голова. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
На месте работает патрульная полиция, «скорая» и СОГ. Также на месте дежурят сотрудники ГСЧС, так как из-за аварии в «Славуте» повредился бензобак, по дороге разлилось топливо. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться. На проспекте Соборности образовалась пробка в сторону моста Патона.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
49
0
Также советуем посмотреть
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
Оставьте свой комментарий