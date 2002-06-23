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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: Daewoo «прошил» отбойник

Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: Daewoo «прошил» отбойникПогиб пассажир.

На трассе Киев-Харьков автомобиль Daewoo влетел в отбойник. В результате жуткого ДТП погиб пассажир, водитель в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Ужасное смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков, сообщает Киев оперативный.

– Автомобиль Daewoo просто намотало на отбойник. В результате аварии погиб пассажир, а водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

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Причины аварии выясняются.
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 Теги: ДТП, трасса

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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