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Раздел: Происшествия  
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В Киеве подростки с моста бросали камни на автомобили

В Киеве подростки с моста бросали камни на автомобилиВодителю помяли и поцарапали авто.

В Киеве подростки бросают камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

По словам владельца авто, он ехал под мостом 28 июня в 19:08, и камни попали в машину. "У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", – добавил водитель. Он также опубликовал видео.

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Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ЧП: подростки бросили с Берестейского путепровода на проезжую часть кусок гранитной плиты. Она упала на ветровое стекло автомобиля Renault на место пассажира. Камень пробил стекло и почти отрезал руку пассажиру.
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 Теги: Киев, подростки

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Сегодня, 17:44 » Автор: Анна Мартынова
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