В Киеве подростки с моста бросали камни на автомобили

Водителю помяли и поцарапали авто.



В Киеве подростки бросают камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям, передает



По словам владельца авто, он ехал под мостом 28 июня в 19:08, и камни попали в машину. "У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", – добавил водитель. Он также опубликовал



Читайте также: Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: Daewoo «прошил» отбойник



Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ЧП: подростки бросили с Берестейского путепровода на проезжую часть кусок гранитной плиты. Она упала на ветровое стекло автомобиля Renault на место пассажира. Камень пробил стекло и почти отрезал руку пассажиру.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве подростки бросают камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua По словам владельца авто, он ехал под мостом 28 июня в 19:08, и камни попали в машину. "У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", – добавил водитель. Он также опубликовал видео Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ЧП: подростки бросили с Берестейского путепровода на проезжую часть кусок гранитной плиты. Она упала на ветровое стекло автомобиля Renault на место пассажира. Камень пробил стекло и почти отрезал руку пассажиру.



