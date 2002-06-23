Раздел: Происшествия
В Киеве подростки с моста бросали камни на автомобили
Водителю помяли и поцарапали авто.
В Киеве подростки бросают камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По словам владельца авто, он ехал под мостом 28 июня в 19:08, и камни попали в машину. "У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", – добавил водитель. Он также опубликовал видео.
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Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ЧП: подростки бросили с Берестейского путепровода на проезжую часть кусок гранитной плиты. Она упала на ветровое стекло автомобиля Renault на место пассажира. Камень пробил стекло и почти отрезал руку пассажиру.
В Киеве подростки бросают камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По словам владельца авто, он ехал под мостом 28 июня в 19:08, и камни попали в машину. "У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", – добавил водитель. Он также опубликовал видео.
Читайте также: Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: Daewoo «прошил» отбойник
Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ЧП: подростки бросили с Берестейского путепровода на проезжую часть кусок гранитной плиты. Она упала на ветровое стекло автомобиля Renault на место пассажира. Камень пробил стекло и почти отрезал руку пассажиру.
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