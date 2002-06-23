Раздел: Происшествия
Боевики арестовали украинца за "надругательство над флагом "ЛНР"
Мужчина "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".
В Голубовке (Луганская обл.) боевики "приговорили" местного жителя к 5 месяцам и 27 дням ареста за "надругательство над флагом "ЛНР".
Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение "гепрокуратуры ЛНР", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Решение об аресте вынес местный "суд".
Сообщается, что 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с несовершеннолетними лицами "умышленно повредил флагшток и сорвал флаг со здания Кировского горсуда, после чего они распорядились им по собственному усмотрению".
Читайте также: В Донецкой области надругались над украинским флагом
Также отмечается, что мужчина "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".
В Голубовке (Луганская обл.) боевики "приговорили" местного жителя к 5 месяцам и 27 дням ареста за "надругательство над флагом "ЛНР".
Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение "гепрокуратуры ЛНР", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Решение об аресте вынес местный "суд".
Сообщается, что 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с несовершеннолетними лицами "умышленно повредил флагшток и сорвал флаг со здания Кировского горсуда, после чего они распорядились им по собственному усмотрению".
Читайте также: В Донецкой области надругались над украинским флагом
Также отмечается, что мужчина "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".
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