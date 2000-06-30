Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель въехал в банк
Водитель вел себя самоуверенно.
В Киеве пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль и здание банка.
Об этом говорится в сообщении на странице Киев Оперативный в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Около 20:30 водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях или еще где и, поворачивая с переулка Попова на Мукачевскую въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще и в здание Сбербанка. Когда увидел Драгер ему резко стало плохо и попросил помощь врачей. Его госпитализировали, но уже в медицинском учреждении анализ показал 1,70 промилле", - говорится в сообщении.
Читайте также: ДТП в Киеве: пьяный водитель въехал в автобусную остановку
Свидетели отмечают, что водитель вел себя самоуверенно, заявляя, что "порешает пьянку и ДТП".
В Киеве пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль и здание банка.
Об этом говорится в сообщении на странице Киев Оперативный в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Около 20:30 водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях или еще где и, поворачивая с переулка Попова на Мукачевскую въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще и в здание Сбербанка. Когда увидел Драгер ему резко стало плохо и попросил помощь врачей. Его госпитализировали, но уже в медицинском учреждении анализ показал 1,70 промилле", - говорится в сообщении.
Читайте также: ДТП в Киеве: пьяный водитель въехал в автобусную остановку
Свидетели отмечают, что водитель вел себя самоуверенно, заявляя, что "порешает пьянку и ДТП".
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