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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель въехал в банк

В Киеве пьяный водитель въехал в банкВодитель вел себя самоуверенно.

В Киеве пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль и здание банка.

Об этом говорится в сообщении на странице Киев Оперативный в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Около 20:30 водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях или еще где и, поворачивая с переулка Попова на Мукачевскую въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще и в здание Сбербанка. Когда увидел Драгер ему резко стало плохо и попросил помощь врачей. Его госпитализировали, но уже в медицинском учреждении анализ показал 1,70 промилле", - говорится в сообщении.

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Свидетели отмечают, что водитель вел себя самоуверенно, заявляя, что "порешает пьянку и ДТП".
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 Теги: Киев, пьяный водитель, ДТП

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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ololo  
Вчера, 23:47

что эти банкиры уже не придумывают.. лишь бы с простых людей денег срубить

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