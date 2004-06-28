На Буковине грузовик на скорости вылетел в кювет

Под Черновцами бетоновоз слетел в кювет



Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик на скорости вылетел в кювет, опрокинулся и застрял в деревьях, передает интернет-издание



Бетоновоз, ехавший по объездной дороге возле Черновцов, слетел в кювет.



Отмечается, что ДТП произошло в селе Магала Новоселицкого района.



"Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием. Вследствие ДТП водителя придавило кабиной и он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.



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Устанавливаются обстоятельства аварии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик на скорости вылетел в кювет, опрокинулся и застрял в деревьях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Бетоновоз, ехавший по объездной дороге возле Черновцов, слетел в кювет.Отмечается, что ДТП произошло в селе Магала Новоселицкого района."Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием. Вследствие ДТП водителя придавило кабиной и он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.Устанавливаются обстоятельства аварии.



