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Раздел: Происшествия  
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Боевики сократили количество провокаций на Донбассе

Боевики сократили количество провокаций на ДонбассеПротивник сократил количество провокаций.

В субботу боевики дважды нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом вечером 30 июня сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"По состоянию на 18:00, противник сократил количество провокаций против подразделений ВСУ. На донецком направлении днем враг полчаса обстреливал силы ООС возле Красногоровки из стрелкового оружия, на мариупольском направлении выпустил две 120-мм мины возле Гнутово", - сообщили в штабе.

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На других направлениях днем 30 июня обстрелов не было, потерь среди военнослужащих нет.
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 Теги: Боевики, Донбасс, провокации

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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