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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом грузовик разорвал пополам иномарку

Под Киевом грузовик разорвал пополам иномаркуФуру вынесло на встречную полосу.

30 июня, на трассе Киев - Чернигов столкнулись фура и легковушка. Volkswagen разорвало пополам об грузовик.

Авария произошла возле села Скибин Броварского района около 16:20. Ппричиною ДТП могла стать погода. Весь день шли дожди, поэтому дорога могла быть скользкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Задняя часть легкового автомобиля повисла на фуре, а переднюю часть отбросило примерно на двадцать метров", - отметили в заметке.

Водитель легковушки рассказал, что фуру вынесло на встречную полосу, он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречную" выскочил Volkswagen.

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На месте работает патрульная полиция, будет выяснять обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет. По данным страницы "Чернигов Live", жертв нет. В сторону Чернигова образовалась пробка.
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 Теги: Киев, грузовик, ДТП

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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