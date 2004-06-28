Раздел: Происшествия
Под Киевом грузовик разорвал пополам иномарку
Фуру вынесло на встречную полосу.
30 июня, на трассе Киев - Чернигов столкнулись фура и легковушка. Volkswagen разорвало пополам об грузовик.
Авария произошла возле села Скибин Броварского района около 16:20. Ппричиною ДТП могла стать погода. Весь день шли дожди, поэтому дорога могла быть скользкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Задняя часть легкового автомобиля повисла на фуре, а переднюю часть отбросило примерно на двадцать метров", - отметили в заметке.
Водитель легковушки рассказал, что фуру вынесло на встречную полосу, он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречную" выскочил Volkswagen.
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На месте работает патрульная полиция, будет выяснять обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет. По данным страницы "Чернигов Live", жертв нет. В сторону Чернигова образовалась пробка.
30 июня, на трассе Киев - Чернигов столкнулись фура и легковушка. Volkswagen разорвало пополам об грузовик.
Авария произошла возле села Скибин Броварского района около 16:20. Ппричиною ДТП могла стать погода. Весь день шли дожди, поэтому дорога могла быть скользкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Задняя часть легкового автомобиля повисла на фуре, а переднюю часть отбросило примерно на двадцать метров", - отметили в заметке.
Водитель легковушки рассказал, что фуру вынесло на встречную полосу, он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречную" выскочил Volkswagen.
Читайте также: В США поезд разорвал пополам грузовик. Видео
На месте работает патрульная полиция, будет выяснять обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет. По данным страницы "Чернигов Live", жертв нет. В сторону Чернигова образовалась пробка.
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