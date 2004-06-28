» » Украинский моряк объявил голодовку в Иране
Раздел: Происшествия  
0

Украинский моряк объявил голодовку в Иране

Украинский моряк объявил голодовку в ИранеУкраинцу выдвигают обвинения в убийстве.

Украинский моряк Андрей Новичков, которого задержали в Иране, объявил голодовку.

Об этом "Громадському" сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию о Новичкове я передал Министерству иностранных дел", – сказал консул.

Также дипломат отметил, что постоянно поддерживает контакт с задержанным и знает об его состоянии, однако отказался об этом говорить. Он добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

Читайте также: Еще один украинский политзаключенный в РФ объявил голодовку

Напомним, украинец Андрей Новичков, которому выдвигают обвинения в убийстве младшего рядового матроса, мусульманина, уверяет, что иранец совершил самоубийство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: моряк, Иран, голодовка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
     108
     0

Похожие новости по теме

На Одессчине пьяный моряк взял в заложники свою семью На Одессчине пьяный моряк взял в заложники свою семью

Злоумышленника удалось задержать.

Под Киевом копы задержали пьяного консула РФ Под Киевом копы задержали пьяного консула РФ

ЧП произошло 31-го июля.

В Иране вследствие катастрофического пожара затонуло более двадцати судов В Иране вследствие катастрофического пожара затонуло более двадцати судов

Из-за неисправности насоса затонул огромное число кораблей.

Американца в Иране засудили на 10 лет Американца в Иране засудили на 10 лет

Иностранного гражданина подозревают в шпионаже в пользу США.

Украинский альпинист трагически погиб в Грузии Украинский альпинист трагически погиб в Грузии

Украинский альпинист Игорь найден мертвым в горах Грузии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх