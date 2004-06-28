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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar

В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и JaguarДевушка-водитель на Jaguar проигнорировала знак «СТОП»

В воскресенье, 1 июля, в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 03:40.

По словам полицейских, «Газель» ехала по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской. На пересечении Драйзера и Бальзака автомобили столкнулись.

Предварительно, во время ДТП светофор работал в дежурном режиме. Поэтому микроавтобус имел преимущество, так как двигался по главной, к сожалению водитель-девушка Jaguar не пропустила «Газель», так как не остановилась на знак «СТОП».

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В результате столкновения девушка-водитель пострадала, ее госпитализировали в больницу. На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также выезжали медики. Подробности аварии выясняются.

В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar
В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar
В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar
В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar
В Киеве столкнулись микроавтобус «Газель» и Jaguar
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:27 » Автор: Татьяна Ларина
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