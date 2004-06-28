Раздел: Происшествия
ДТП под Житомиром: автомобиль съехал в кювет
Пострадавших вырезали из машины
В результаты дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня утром, 1 июля, под Житомиром, пострадали двое людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Житомирской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"1 июля в 6:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Дениши Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей по извлечению пострадавших", – говорится в сообщении. Так, выяснилось, что автомобиль BMW сьехал в кювет и столкнулся с деревом.
Вследствие этого водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении, зажало конструкциями искореженного автомобиля. "Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и подручных средств розжали панель и освободили травмированных через баковую дверцу.
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На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавших в кареты "скорой", далее их госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщают в ГСЧС.
В результаты дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня утром, 1 июля, под Житомиром, пострадали двое людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Житомирской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"1 июля в 6:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Дениши Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей по извлечению пострадавших", – говорится в сообщении. Так, выяснилось, что автомобиль BMW сьехал в кювет и столкнулся с деревом.
Вследствие этого водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении, зажало конструкциями искореженного автомобиля. "Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и подручных средств розжали панель и освободили травмированных через баковую дверцу.
Читайте также: Под Житомиром авто с подростками попало в ДТП
На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавших в кареты "скорой", далее их госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщают в ГСЧС.
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