» » ДТП под Житомиром: автомобиль съехал в кювет
Раздел: Происшествия  
0

ДТП под Житомиром: автомобиль съехал в кювет

ДТП под Житомиром: автомобиль съехал в кюветПострадавших вырезали из машины

В результаты дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня утром, 1 июля, под Житомиром, пострадали двое людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Житомирской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"1 июля в 6:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Дениши Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей по извлечению пострадавших", – говорится в сообщении. Так, выяснилось, что автомобиль BMW сьехал в кювет и столкнулся с деревом.

Вследствие этого водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении, зажало конструкциями искореженного автомобиля. "Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и подручных средств розжали панель и освободили травмированных через баковую дверцу.

Читайте также: Под Житомиром авто с подростками попало в ДТП

На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавших в кареты "скорой", далее их госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщают в ГСЧС.

ДТП под Житомиром: автомобиль съехал в кювет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Житомирская область, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:17 » Автор: Татьяна Ларина
     63
     0

Похожие новости по теме

Смертельное ДТП на Житомирщине: тело водителя вырезали из авто Смертельное ДТП на Житомирщине: тело водителя вырезали из авто

В результате аварии погиб водитель, пассажир госпитализирован.

Смертельная авария под Житомиром: женщина вылетела через лобовое стекло Смертельная авария под Житомиром: женщина вылетела через лобовое стекло

Водителя зажало конструкциями автомобиля

Под Житомиром авто с подростками попало в ДТП Под Житомиром авто с подростками попало в ДТП

Автомобиль слетел в кювет.

ДТП под Житомиром: двое погибших ДТП под Житомиром: двое погибших

Автомобиль превратился в груду металлолома.

ДТП в Запорожской области: авто с пятью пассажирами влетело в дерево ДТП в Запорожской области: авто с пятью пассажирами влетело в дерево

Спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента освобождать пострадавшего пассажира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх