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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водитель на иномарке врезался в отбойник

В Киеве водитель на иномарке врезался в отбойникПричины и подробности ДТП устанавливаются.

В Киеве, на Набережном шоссе, автомобиль "Kia Sorento" врезался в отбойник. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина

В сообщении говорится, что автомобиль двигался по шоссе в сторону моста Метро. По неизвестной причине автомобиль занесло, после чего он врезался в отбойник.

По предварительным данным, драйвер просто не справился с управлением. В результате аварии пострадал водитель "Kia", его госпитализировали в больницу. Автомобиль получил серьезные повреждения, обломки машины были разбросаны по проезжей части. На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.

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Причины и подробности ДТП устанавливаются.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 16:27 » Автор: Татьяна Ларина
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