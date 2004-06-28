В Киеве водитель на иномарке врезался в отбойник

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Под Киевом на Одесской трассе в районе Виты Почтовой автомобиль врезался в бетонный отбойник.

В результате дорожно-транспортной аварии пострадавших нет.

На проспекте пробки в обоих направлениях

Кроме этого автомобиль занесло и он несколько раз опрокинулся.