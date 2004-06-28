Раздел: Происшествия
В Бердянске утонул пожилой мужчина с внуком
В Бердянске Запорожской области 80-летний мужчина утонул вместе с внуком в районе третьей дамбы.
Несмотря на плохую погоду, дед все же с ребенком отправился купаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина
На море были высокие волны. На пляже небольшая глубина, даже мальчику было по грудь, но этого оказалось достаточно, чтобы они утонули. Скорее всего пенсионеру стало плохо и он потянул с собой на дно ребенка.
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По словам спасателей, поиски в акватории не дали результата. Тела могут находиться в одной из ям на дне моря. Высокие волны не дают возможности исследовать дно. Как только море успокоится, спасатели продолжат подводные поиски.
Несмотря на плохую погоду, дед все же с ребенком отправился купаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина
На море были высокие волны. На пляже небольшая глубина, даже мальчику было по грудь, но этого оказалось достаточно, чтобы они утонули. Скорее всего пенсионеру стало плохо и он потянул с собой на дно ребенка.
Читайте также: В Бердянске утонул 25-летний парень
По словам спасателей, поиски в акватории не дали результата. Тела могут находиться в одной из ям на дне моря. Высокие волны не дают возможности исследовать дно. Как только море успокоится, спасатели продолжат подводные поиски.
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