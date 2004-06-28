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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на железнодорожной станции ударило током подростка

В Киеве на железнодорожной станции ударило током подросткаПодросток упал на пути.

В Киеве на железнодорожной станции Киев-Волынский ударило током подростка, который прыгал по вагону электрички.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Пассажиры электрички на крыше которой и хотел проехаться пострадавший, слышали звук, похожий на взрыв.

По его словам, после удара током подросток упал на пути, он был в сознании и просил о помощи.

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Через 10 мин скорая в тяжелом состоянии, с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию. Еще через 5 мин электричка уезжает по маршруту, – рассказал Антонов.
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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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