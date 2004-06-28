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Раздел: Происшествия  
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В закарпатском Берегово убили представительницу общины ромов

В закарпатском Берегово убили представительницу общины ромовНа месте инцидента работали местные и областные полицейские.

Женщина вырвалась из рук нападавших, добежала до дома одного из местных жителей, где и скончалась, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Берегово Закарпатской области в воскресенье, 1 июля, получила смертельное ножевое ранение 30-летняя женщина ромской национальности.

Инцидент произошел днем на территории железнодорожного депо города Берегово.

Женщина сумела вырваться из рук нападавших и добежать до дома одного из местных жителей, где и скончалась.

Местные ромы утверждают, что женщину пытался убить кто-то чужой.

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На месте инцидента работали местные и областные полицейские. О ходе следствия не сообщается.
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 Теги: Берегово, ромы, убийство

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Сегодня, 09:49 » Автор: Алена Шимко
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