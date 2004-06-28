Раздел: Происшествия
На трассе под Киевом столкнулись микроавтобусы: десятки пострадавших
В Киевской области произошло масштабное ДТП.
Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села Девички, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суд.ua.
Один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной, сообщает информагентство Gazeta.ua.
По предварительной информации, погиб водитель, который выехал на встречную полосу. Около десяти пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.
Читайте также: Под Киевом столкнулись три иномарки
Причины аварии устанавливают.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1990
0
Также советуем посмотреть
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
Оставьте свой комментарий