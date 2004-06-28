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Раздел: Происшествия  
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На трассе под Киевом столкнулись микроавтобусы: десятки пострадавших

На трассе под Киевом столкнулись микроавтобусы: десятки пострадавших
В Киевской области произошло масштабное ДТП.

Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села Девички, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суд.ua.

Один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной, сообщает информагентство Gazeta.ua.

По предварительной информации, погиб водитель, который выехал на встречную полосу. Около десяти пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.

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Причины аварии устанавливают.
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 Теги: Киев, ДТП, трасса, макроавтобус

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Сегодня, 11:24 » Автор: Алена Шимко
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