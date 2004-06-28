В Киевской области два мальчика утонули в реке



В реке погибли двое мальчиков 2011 года рождения.



В Киевской области в реке Рось утонули двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет



"29 июня в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 года рождения", - говорится в сообщении.



Спасатели установили, что двое детей играя возле канавы с наклоном, не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.



"В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность", - говорится в сообщении.



Читайте также: В Индии в реке Ганг утонули более двух десятков человек



Напомним, ранее сообщалось, что в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых на водоемах Украины утонули 12 детей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киевской области в реке Рось утонули двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК "29 июня в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 года рождения", - говорится в сообщении.Спасатели установили, что двое детей играя возле канавы с наклоном, не удержались и съехали по канаве из бетона в реку."В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность", - говорится в сообщении.Напомним, ранее сообщалось, что в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых на водоемах Украины утонули 12 детей.



