Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП под Киевом: авто разорвало пополам
Под Киевом в ДТП разорвало автомобиль, погиб водитель.
dtp.kiev.ua сообщает, что в Киевской области в районе Узина произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.
В результате инцидента ВАЗ разорвало на две части. 25-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.
Водителя корейского автомобиля госпитализировали в больницу.
На месте работают эксперты-криминалисты и сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также: Жуткое ДТП в Донецке: авто разорвало пополам
Причины происшествия устанавливаются.
dtp.kiev.ua сообщает, что в Киевской области в районе Узина произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.
В результате инцидента ВАЗ разорвало на две части. 25-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.
Водителя корейского автомобиля госпитализировали в больницу.
На месте работают эксперты-криминалисты и сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также: Жуткое ДТП в Донецке: авто разорвало пополам
Причины происшествия устанавливаются.
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