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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП под Киевом: авто разорвало пополам

Смертельное ДТП под Киевом: авто разорвало пополамПод Киевом в ДТП разорвало автомобиль, погиб водитель.

dtp.kiev.ua сообщает, что в Киевской области в районе Узина произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальную Украину.

В результате инцидента ВАЗ разорвало на две части. 25-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.

Водителя корейского автомобиля госпитализировали в больницу.

На месте работают эксперты-криминалисты и сотрудники правоохранительных органов.

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Причины происшествия устанавливаются.
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 Теги: Киев, ДТП, жертвы

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Сегодня, 16:21 » Автор: Алена Шимко
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