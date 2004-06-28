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В Киеве ограбили центр по отмыванию денег, есть пострадавшая - СМИ
Раненую забрала "скорая", злоумышленников ищет полиция.
В Шевченковском районе Киева трое неустановленных вооруженных лиц ограбили центр по отмыванию денег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Сообщается, что грабители забежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники совершили 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.
Нападавшие забрали наличные деньги и скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета. По информации источников издания, авто грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.
В полиции Киева позже подтвердили факт ограбления, уточнив, что произошло оно в одном из помещений рынка.
"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: двое человек в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.
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Также подтверждается информация о ранении женщины.
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