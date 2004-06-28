В Киеве ограбили центр по отмыванию денег, есть пострадавшая - СМИ



Раненую забрала "скорая", злоумышленников ищет полиция.



В Шевченковском районе Киева трое неустановленных вооруженных лиц ограбили центр по отмыванию денег, пишет



Сообщается, что грабители забежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники совершили 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.



Нападавшие забрали наличные деньги и скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета. По информации источников издания, авто грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.



В полиции Киева позже подтвердили факт ограбления, уточнив, что произошло оно в одном из помещений рынка.



"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: двое человек в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.



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Также подтверждается информация о ранении женщины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Шевченковском районе Киева трое неустановленных вооруженных лиц ограбили центр по отмыванию денег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112 Сообщается, что грабители забежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники совершили 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.Нападавшие забрали наличные деньги и скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета. По информации источников издания, авто грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.В полиции Киева позже подтвердили факт ограбления, уточнив, что произошло оно в одном из помещений рынка."Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: двое человек в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.Также подтверждается информация о ранении женщины.



