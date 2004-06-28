» » В Киеве ограбили центр по отмыванию денег, есть пострадавшая - СМИ
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве ограбили центр по отмыванию денег, есть пострадавшая - СМИ

В Киеве ограбили центр по отмыванию денег, есть пострадавшая - СМИ
Раненую забрала "скорая", злоумышленников ищет полиция.

В Шевченковском районе Киева трое неустановленных вооруженных лиц ограбили центр по отмыванию денег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Сообщается, что грабители забежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники совершили 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличные деньги и скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета. По информации источников издания, авто грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.

В полиции Киева позже подтвердили факт ограбления, уточнив, что произошло оно в одном из помещений рынка.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: двое человек в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве избили, ограбили и раздели женщину

Также подтверждается информация о ранении женщины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, стрельба, пострадавшая, деньги, ограбление

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 17:44 » Автор: Алена Шимко
     113
     0

Похожие новости по теме

В Одессе ограбили женщину в собственном автомобиле В Одессе ограбили женщину в собственном автомобиле

Злоумышленники использовали слезоточивый газ.

Громкое ограбление в Киеве: неизвестные ограбили мужчину на 2 млн грн Громкое ограбление в Киеве: неизвестные ограбили мужчину на 2 млн грн

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

Неизвестные со стрельбой ограбили ювелирный магазин в столице Неизвестные со стрельбой ограбили ювелирный магазин в столице

Сумма ущерба устанавливается.

Харьковщина: бандиты в медицинских масках ограбили семью Харьковщина: бандиты в медицинских масках ограбили семью

Преступники пытались таким образом «улучшить» свое материальное положение.

В Киеве неизвестные в масках избили и похитили мужчину В Киеве неизвестные в масках избили и похитили мужчину

Нападавшие вместе с похищенным скрылись с места преступления.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх