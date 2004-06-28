ЧП на Донбассе: пьяный полицейский ранил ножом двух человек

Пьяный скандал в кафе закончился потасовкой с применением ножа.



В Донецкой области посадили под домашний арест работника полиции, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе. Об этом передает интернет-издание



В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты в одном из кафе г.Лимана после закрытия заведения повздорил с другими посетителями. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей потасовки полицейский нанес оппонентам по одному удару ножом.



Пострадавшие возрастом 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставлены в городскую больницу и прооперированы.



На сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).



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Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Ровенской области на наряд полиции напали с вилами, в результате чего ранения средней тяжести получил полицейский. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Донецкой области посадили под домашний арест работника полиции, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты в одном из кафе г.Лимана после закрытия заведения повздорил с другими посетителями. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей потасовки полицейский нанес оппонентам по одному удару ножом.Пострадавшие возрастом 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставлены в городскую больницу и прооперированы.На сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Ровенской области на наряд полиции напали с вилами, в результате чего ранения средней тяжести получил полицейский.



