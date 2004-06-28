» » В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто

В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре автоЖенщина пыталась пересечь двойную сплошную

В понедельник, 2 июля, в микрорайоне Монтажник столкнулись 4 автомобиля. Женщина на Nissan Tiida решила развернуться на двойной сплошной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло около 12:30.

Водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского. Перед ним Nissan Tiida начал отъезжать от обочины и совершать разворот через двойную сплошную. Водитель Seat пытался уйти от столкновения, но зацепился правым боком за перед Nissan, от чего Seat развернуло и ударило задом в припаркованный Renault Megane.

В том же направлении, что и Seat, двигалась Toyota Camry. Не успев сманеврировать, Camry ударилась в зад уже стоящего поперек дороги Nissan Tiida.

Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: на мосту столкнулись четыре авто

Пострадавших нет. По предварительной информации от полиции, виновата водитель Nissan Tiida, женщина около 45 лет, которая решила развернуться через двойную сплошную. На месте работают правоохранители. Движение транспорта не затруднено.

В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 20:58 » Автор: Татьяна Ларина
     997
     0

Похожие новости по теме

ДТП в Киеве: столкнулись Nissan и ВАЗ ДТП в Киеве: столкнулись Nissan и ВАЗ

Машины эвакуировали с места ДТП.

ДТП в Киеве: иномарка врезалась в припаркованный автомобиль ДТП в Киеве: иномарка врезалась в припаркованный автомобиль

В Киеве Skoda, уклоняясь от нарушителя, врезалась в припаркованный Nissan

В Киеве столкнулись Nissan и Chevrolet: одно авто откинуло на 200 метров В Киеве столкнулись Nissan и Chevrolet: одно авто откинуло на 200 метров

Авария произошла в Святошинском районе.

В Киеве ночью произошло «лобовое» ДТП В Киеве ночью произошло «лобовое» ДТП

Девушка за рулем Honda CR-V не уступила Nissan Tiida дорогу

В Киеве разворот через двойную сплошную закончился ДТП В Киеве разворот через двойную сплошную закончился ДТП

Пострадавший водитель Ниссана госпитализирован.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх