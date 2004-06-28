Раздел: Происшествия
В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре авто
Женщина пыталась пересечь двойную сплошную
В понедельник, 2 июля, в микрорайоне Монтажник столкнулись 4 автомобиля. Женщина на Nissan Tiida решила развернуться на двойной сплошной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 12:30.
Водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского. Перед ним Nissan Tiida начал отъезжать от обочины и совершать разворот через двойную сплошную. Водитель Seat пытался уйти от столкновения, но зацепился правым боком за перед Nissan, от чего Seat развернуло и ударило задом в припаркованный Renault Megane.
В том же направлении, что и Seat, двигалась Toyota Camry. Не успев сманеврировать, Camry ударилась в зад уже стоящего поперек дороги Nissan Tiida.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: на мосту столкнулись четыре авто
Пострадавших нет. По предварительной информации от полиции, виновата водитель Nissan Tiida, женщина около 45 лет, которая решила развернуться через двойную сплошную. На месте работают правоохранители. Движение транспорта не затруднено.
В понедельник, 2 июля, в микрорайоне Монтажник столкнулись 4 автомобиля. Женщина на Nissan Tiida решила развернуться на двойной сплошной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 12:30.
Водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского. Перед ним Nissan Tiida начал отъезжать от обочины и совершать разворот через двойную сплошную. Водитель Seat пытался уйти от столкновения, но зацепился правым боком за перед Nissan, от чего Seat развернуло и ударило задом в припаркованный Renault Megane.
В том же направлении, что и Seat, двигалась Toyota Camry. Не успев сманеврировать, Camry ударилась в зад уже стоящего поперек дороги Nissan Tiida.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: на мосту столкнулись четыре авто
Пострадавших нет. По предварительной информации от полиции, виновата водитель Nissan Tiida, женщина около 45 лет, которая решила развернуться через двойную сплошную. На месте работают правоохранители. Движение транспорта не затруднено.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
997
0
Также советуем посмотреть
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
Оставьте свой комментарий