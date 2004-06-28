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Раздел: Происшествия  
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На Волыни ветеран-афганец покончил с собой на глазах у людей

На Волыни ветеран-афганец покончил с собой на глазах у людейМужчина вонзил нож себе в сердце на глазах у людей

В Луцке ветеран-афганец совершил ужасное самоубийство на глазах у своих собратьев в помещении. Это произошло на территории Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

По словам пресс-секретаря полиции Луцкой области Ольги Бузулук, при разговоре с представителями организации, бывший военнослужащий жаловался на свою жизнь и возмущался ситуацией сложившейся в стране. После того как разговор был окончен, он вышел в коридор, где и вонзил себе нож в грудь.

На место, где было совершено самоубийство, незамедлительно выехали медики и сотрудники полиции. К сожалению, спасти жизнь 51-летнему мужчине не удалось.

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Ранения, которые мужчина нанес себе, оказались смертельными.

На Волыни ветеран-афганец покончил с собой на глазах у людей
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 Теги: Луцк, самоубийство

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Сегодня, 22:07 » Автор: Татьяна Ларина
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