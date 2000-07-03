Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина до смерти забил пасынка
Нападавшего задержали.
Мужчина нанес смертельные побои сыну своей сожительницы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Инцидент произошел в доме на ул. Краковской.
Установлено, что 46-летний мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Находясь дома, он сильно избил свою сожительницу. И пока пострадавшая находилась в больнице, стал выяснять отношения с ее 33-летним сыном. Конфликт закончился дракой. Злоумышленник схватил деревянную палку и ударил ею пасынка по голове. От полученных травм парень скончался.
После содеянного мужчина позвонил знакомому и рассказал о преступлении, а сам пошел на улицу. Там встретил соседей, которым тоже начал угрожать ножом, а когда увидел правоохранителей, попытался скрыться.
Читайте также: В Киеве мужчина ударил пьяного пасынка ножом в живот
Нападавшего задержали. Ему инкриминируют наказание по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).
Мужчина нанес смертельные побои сыну своей сожительницы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Инцидент произошел в доме на ул. Краковской.
Установлено, что 46-летний мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Находясь дома, он сильно избил свою сожительницу. И пока пострадавшая находилась в больнице, стал выяснять отношения с ее 33-летним сыном. Конфликт закончился дракой. Злоумышленник схватил деревянную палку и ударил ею пасынка по голове. От полученных травм парень скончался.
После содеянного мужчина позвонил знакомому и рассказал о преступлении, а сам пошел на улицу. Там встретил соседей, которым тоже начал угрожать ножом, а когда увидел правоохранителей, попытался скрыться.
Читайте также: В Киеве мужчина ударил пьяного пасынка ножом в живот
Нападавшего задержали. Ему инкриминируют наказание по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).
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