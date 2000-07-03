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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина до смерти забил пасынка

В Киеве мужчина до смерти забил пасынкаНападавшего задержали.

Мужчина нанес смертельные побои сыну своей сожительницы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

Инцидент произошел в доме на ул. Краковской.

Установлено, что 46-летний мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Находясь дома, он сильно избил свою сожительницу. И пока пострадавшая находилась в больнице, стал выяснять отношения с ее 33-летним сыном. Конфликт закончился дракой. Злоумышленник схватил деревянную палку и ударил ею пасынка по голове. От полученных травм парень скончался.

После содеянного мужчина позвонил знакомому и рассказал о преступлении, а сам пошел на улицу. Там встретил соседей, которым тоже начал угрожать ножом, а когда увидел правоохранителей, попытался скрыться.

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Нападавшего задержали. Ему инкриминируют наказание по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).
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 Теги: Киев, убийство

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Вчера, 23:46 » Автор: Татьяна Ларина
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