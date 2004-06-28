Раздел: Происшествия
На Киевщине подросток покончил с собой из-за несчастной любви
В Киевской области, в селе Городище, 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за сильной любви к девушке, которую очень ревновал.
Эта же девушка стала свидетелем отчаянного шага молодого человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на UkrUaNews.
Люди ошарашены тем, что ребенок повесился из-за несчастной любви.
"Он рано стал взрослым, зарабатывал деньги, помогал родителям", - говорят селяне. Его лучший друг рассказывает, что Владислав поспорил с любимой девушкой, которую встретил полгода назад. Ее парень считал своей первой и последней любовью, но месяц назад девушка начала встречаться с другим парнем.
В решение парня покончить с жизнью никто из сверстников не поверил. Трагической ночью пара снова встретилась на дискотеке.
"Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет в дальнейшем с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - говорят правоохранители.
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Петлю на шею он накинул на глазах девушки, а вот что сказал ей на прощание – знает только она. Пока его хоронят, она стоит среди людей, а затем, бледная, молча уходит от камеры.
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