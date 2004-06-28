Раздел: Происшествия
В Киеве поймали беглого преступника
Полиции Киева и Полтавской области совместно удалось задержать беглеца Виталия Суржана.
Благодаря сообщиникам он сбежал прямо с заседания суда над ним в городе Миргороде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
«Задержали 40-летнего беглеца сегодня ночью оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД», — сообщили в полиции.
Известно, что на след беглеца, который скрывался в Киеве, вышли полтавские полицейские.
Задержать Виталия Суржана удалось, когда он выходил из магазина. Сейчас его доставили в спецучреждение.
Трех сообщиков беглеца, которые помогли ему сбежать из зала суда, правоохранители уже задержали.
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Напомним, 27 июня, около 12 часов дня из-под конвоя в зале Миргородского горрайонного суда совершил побег 40-летний подсудимый Суржан Виталий Александрович, житель Лисичанска Луганской области.
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