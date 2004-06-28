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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали беглого преступника

В Киеве поймали беглого преступника
Полиции Киева и Полтавской области совместно удалось задержать беглеца Виталия Суржана.

Благодаря сообщиникам он сбежал прямо с заседания суда над ним в городе Миргороде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

«Задержали 40-летнего беглеца сегодня ночью оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД», — сообщили в полиции.

Известно, что на след беглеца, который скрывался в Киеве, вышли полтавские полицейские.

Задержать Виталия Суржана удалось, когда он выходил из магазина. Сейчас его доставили в спецучреждение.

Трех сообщиков беглеца, которые помогли ему сбежать из зала суда, правоохранители уже задержали.

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Напомним, 27 июня, около 12 часов дня из-под конвоя в зале Миргородского горрайонного суда совершил побег 40-летний подсудимый Суржан Виталий Александрович, житель Лисичанска Луганской области.
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 Теги: Киев, арест, преступник, Суржан

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Сегодня, 12:33 » Автор: Алена Шимко
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