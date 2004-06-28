Ночью в Крыму в результате ДТП погибли три человека

Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и "Лады" в аннексированном Крыму.



Авария произошла на 29-м км трассы Симферополь - Николаевка в ночь на вторник, 3 июля, пишет



По предварительной информации, водитель "Камаза" допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились семь человек.



Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, а еще четверо с травмами были госпитализированы. По информации местных СМИ, пострадавшими являются подростки в возрасте 16-17 лет.



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Все обстоятельства аварии выясняются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Авария произошла на 29-м км трассы Симферополь - Николаевка в ночь на вторник, 3 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne По предварительной информации, водитель "Камаза" допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились семь человек.Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, а еще четверо с травмами были госпитализированы. По информации местных СМИ, пострадавшими являются подростки в возрасте 16-17 лет.Все обстоятельства аварии выясняются.



