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Раздел: Происшествия  
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ДТП возле Одессы: грузовик протаранил легковушку

ДТП возле Одессы: грузовик протаранил легковушку
Сегодня, 3 июля, рано утром, на въезде в Одессу со стороны "киевской трассы" грузовик доставки протаранил автомобиль "Лада-Самара".

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, от удара водитель грузовика вырулил за пределы дороги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 048.uа.

В результате столкновения травмы получили люди, которые передвигались в легковушке.

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На месте работает следователь.
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 Теги: Одесса, дтп, грузовик

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Сегодня, 14:36 » Автор: Алена Шимко
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