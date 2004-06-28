Раздел: Происшествия
На Кировоградщине подросток надругался над 8-летней девочкой
14-летний насильник удовлетворил свою похоть неестественным путем.
В поселке Новая Прага Александрийского района Кировоградской области подросток 2004 года рождения изнасиловал девочку 2010 года рождения. Об этом сообщает местное издание reporter.kr.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из музыкальной школы домой. Парень силой затащил ее под мост и удовлетворил свою половую страсть неестественным путем.
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Правоохранители задержали насильника и направили его в отделение полиции. А пострадавшую девочку доставили в Александрийской ЦРБ для прохождения судебно-медицинской экспертизы.
В поселке Новая Прага Александрийского района Кировоградской области подросток 2004 года рождения изнасиловал девочку 2010 года рождения. Об этом сообщает местное издание reporter.kr.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из музыкальной школы домой. Парень силой затащил ее под мост и удовлетворил свою половую страсть неестественным путем.
Читайте также: ЧП на Кировоградщине: сожитель матери надругался над 10-летней девочкой
Правоохранители задержали насильника и направили его в отделение полиции. А пострадавшую девочку доставили в Александрийской ЦРБ для прохождения судебно-медицинской экспертизы.
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