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Раздел: Происшествия  
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Под Лисичанском в реке обнаружили труп

Под Лисичанском в реке обнаружили трупСообщение, что вблизи города Лисичанска необходимо помочь работникам скорой медицинской помощи извлечь мужчину без признаков жизни из реки, поступило 3 июля в 11:50 в Службу спасения "101".

Это передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Луганской области. По указанному адресу немедленно выехал дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части. На резиновой лодке спасатели добрались до мужчины без признаков жизни и доставили его на берег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Остро.

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Погибшего 37 летнего мужчину спасатели передали работникам скорой медицинской помощи. По словам друзей, находившихся рядом с погибшим, вероятно человек перед прыжком в воду употреблял алкоголь.
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 Теги: Лисичанск, труп, утопленник

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Сегодня, 17:35 » Автор: Алена Шимко
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