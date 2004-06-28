Раздел: Происшествия
Неизвестные "заминировали" главный офис "Киевстара"
На месте происходит эвакуация людей.
Во вторник, 3 июля, в Киеве неизвестные сообщили о заминировании главного офиса мобильного оператора "Киевстар". Полиция проверяет эту информацию, на место выехала следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа. Информация о минировании в главном офисе "Киевстар" проверяется. Впоследствии будет дополняться информация. На месте происходит эвакуация людей", – рассказали правоохранители.
Читайте также: В офисе "Киевстара" произошел обыск
Отметим, что главный офис "Киевстара" расположен в Киеве на ул. Дегтяревская, 53А.
Во вторник, 3 июля, в Киеве неизвестные сообщили о заминировании главного офиса мобильного оператора "Киевстар". Полиция проверяет эту информацию, на место выехала следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа. Информация о минировании в главном офисе "Киевстар" проверяется. Впоследствии будет дополняться информация. На месте происходит эвакуация людей", – рассказали правоохранители.
Читайте также: В офисе "Киевстара" произошел обыск
Отметим, что главный офис "Киевстара" расположен в Киеве на ул. Дегтяревская, 53А.
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