Раздел: Происшествия
ДТП на Позняках: столкнулись легковушки
В Киеве на пересечении улиц Анны Ахматовой и Урловской столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen Arteon и Daewoo Lanos.
Daewoo Lanos поворачивал налево с улицы Урловской, а Volkswagen ехал по прямой. Очевидцы сообщают, что водитель иномарки начал движение еще на красный свет на большой скорости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
Звук мощного удара был слышен на соседнюю улицу. Спустя 20 минут после столкновения приехала машина скорой помощи, а примерно через час - полиция. О пострадавших информация уточняется.
Читайте также: Серьезное ДТП под Киевом: столкнулись две легковушки
На месте происшествия есть свидетели, утверждающие, что правила нарушил водитель автомобиля Lanos, который должен был уступить дорогу Volkswagen.
Daewoo Lanos поворачивал налево с улицы Урловской, а Volkswagen ехал по прямой. Очевидцы сообщают, что водитель иномарки начал движение еще на красный свет на большой скорости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
Звук мощного удара был слышен на соседнюю улицу. Спустя 20 минут после столкновения приехала машина скорой помощи, а примерно через час - полиция. О пострадавших информация уточняется.
Читайте также: Серьезное ДТП под Киевом: столкнулись две легковушки
На месте происшествия есть свидетели, утверждающие, что правила нарушил водитель автомобиля Lanos, который должен был уступить дорогу Volkswagen.
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