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В Никополе произошел пожар, есть жертва
Как сообщают из центра пропаганды ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, 4 июля в 3:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Дружбы города Никополь.
По указанному адресу было направлено дежурное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Днепропетровска.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в коридоре однокомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1973 года рождения. Огнем уничтожены домашние вещи и двери на общей площади 10 м.кв. Пожар был локализован в 3:52 и ликвидирован в 4:37.
К тушению пожара были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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