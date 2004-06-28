Раздел: Происшествия
В Крыму "скорая" попала в аварию, погибла медсестра
В городе Щелкино Ленинского района Крыма в аварию попала машина скорой медицинской помощи.
Об этом сообщают очевидцы пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил «скорой» дорогу, и та, уходя от столкновения, выехала на обочину и перевернулась. «Водитель легковушки - москвич», «Документы на машину у него отсутствуют», - пишут очевидцы.
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Сообщается, что в результате ДТП погибла медсестра скорой помощи. Виновник аварии отделался ушибом.
Об этом сообщают очевидцы пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил «скорой» дорогу, и та, уходя от столкновения, выехала на обочину и перевернулась. «Водитель легковушки - москвич», «Документы на машину у него отсутствуют», - пишут очевидцы.
Читайте также: Российская медсестра погибла в конфликте в Сирии
Сообщается, что в результате ДТП погибла медсестра скорой помощи. Виновник аварии отделался ушибом.
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