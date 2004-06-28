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Раздел: Происшествия  
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В Крыму "скорая" попала в аварию, погибла медсестра

В Крыму "скорая" попала в аварию, погибла медсестраВ городе Щелкино Ленинского района Крыма в аварию попала машина скорой медицинской помощи.

Об этом сообщают очевидцы пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил «скорой» дорогу, и та, уходя от столкновения, выехала на обочину и перевернулась. «Водитель легковушки - москвич», «Документы на машину у него отсутствуют», - пишут очевидцы.

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Сообщается, что в результате ДТП погибла медсестра скорой помощи. Виновник аварии отделался ушибом.
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 Теги: Крым, ДТП, жертвы, скорая помощь

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Сегодня, 10:43 » Автор: Алена Шимко
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