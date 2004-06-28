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В Киеве сгорел автомобиль BMW
4 июля в 00:59 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Кольцова, 15-А.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, во дворе 9-поверхвого жилого дома в автомобиле BMW возник пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на КУ.
В 1:21 бойцы ликвидировали возгорание. В результате пожара были повреждены моторный отсек, лобовое стекло, салон, шины и лакокрасочное покрытие. Также, из-за высокой температуры, у рядом припаркованного автомобиля Mazda было повреждено заднюю фару, бампер и лакокрасочное покрытие. К счастью, никто не пострадал.
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Причина возникновения пожара выясняется.
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