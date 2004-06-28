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Раздел: Происшествия  
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Во Львове мужчина погиб от удара током вблизи железнодорожной станции

Во Львове мужчина погиб от удара током вблизи железнодорожной станции
Парня 1994 года рождения убило электрическим током, когда тот находился на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции Сихов.

Во Львове парень погиб из-за поражения электрическим током, находясь на крыше вагона грузового поезда. Об этом в среду, 4 июля, сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС во Львовской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львов на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции Сихов", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что спасатели 29 ДПРЧ г. Львов сняли тело погибшего с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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 Теги: Львов, Сихов, поезд, мужчина, смерть

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Сегодня, 15:25 » Автор: Алена Шимко
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