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Раздел: Происшествия  
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Из киевского яхт-клуба украли дорогостоящий катер

Из киевского яхт-клуба украли дорогостоящий катерВ социальной сети Facebook разместили объявление о украденном в яхт-клубе катере.

Неравнодушных просят сообщить, если судно заметят на воде или у берега, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пользователи сети недоумевают, как можно было осуществить кражу габаритного судна.

В объявлении написали, что катер «Атаман» украли из яхт-клуба «Ривьера Риверсайд», который расположен на левом берегу столицы. Также опубликовали и описание судна: длина 9,5 метра, ширина 3,2 метра. Год выпуска 2007, два подвесных мотора Honda-225, 330 кВт.

том о краже пользователи написали комментарии, где негодую и недоумевают, как можно было незаметно угнать большое судно. Также некоторые комментаторы задаются вопросом, где будут кататься на катере, ведь в акватории Днепра разыскиваемое судно могут заметить.

Кроме этого, пользователи сети предположили, что катер уже выставили на продажу. Один из комментаторов даже сделал скриншот похожего судна на сайте продаж. Однако по другим фото из объявления на сайте заметно, что данное судно не очень похоже на пропавшее. Кроме этого, объявление о продаже было создано в августе 2017 года и уже не действительно. Купить подобный катер предлагали за 45 тысяч долларов (на сегодняшний день 1 182 105 гривен).

Сообщили ли владельцы катера о краже в полицию, не уточняется. Однако неравнодушных, которые заметили судно в воде или на суше, просят сообщить автору поста в Facebook.

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Угон катера — редкий случай для Киева.
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 Теги: Киев, яхта, катер, кража

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Сегодня, 16:56 » Автор: Алена Шимко
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