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В Киеве Volkswagen протаранил 4 машины

В Киеве Volkswagen протаранил 4 машиныНикто не пострадал.

В среду, 4 июля, на улице Большая Житомирская произошло ДТП с участием 5 машин. Авария случилась в 17:46.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Volkswagen Golf III двигался по улице Стрелецкой и поворачивал на улицу Большая Житомирская на запрещающий сигнал светофора. Со стороны улицы Михайловской двигался Mercedes GLE 250. Не успев затормозить, он ударил Golf в правую сторону. От удара хэтчбек откинуло на встречную полосу, где двигался Volkswagen Passat B7. Mercedes, в свою очередь, отбросило на обочину на которой был припаркован Volkswagen Passat B5. Последний от удара сдвинулся вперед и ударил впереди стоящий Kia Cerato Coup.

По словам очевидцев, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно — нападал на окружающих и правоохранителей при исполнении, бросался на прохожих. В частности, буйный виновник ДТП ударил по камере нашего оператора, выбил телефон из рук полицейского, ударил сумкой очевидца, который снимал видео аварии.

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Правоохранители надели на водителя наручники и увезли в отделение полиции. Его задержали по статье 173 (Хулиганство и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).
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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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