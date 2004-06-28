Раздел: Происшествия
В Киеве Volkswagen протаранил 4 машины
Никто не пострадал.
В среду, 4 июля, на улице Большая Житомирская произошло ДТП с участием 5 машин. Авария случилась в 17:46.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Volkswagen Golf III двигался по улице Стрелецкой и поворачивал на улицу Большая Житомирская на запрещающий сигнал светофора. Со стороны улицы Михайловской двигался Mercedes GLE 250. Не успев затормозить, он ударил Golf в правую сторону. От удара хэтчбек откинуло на встречную полосу, где двигался Volkswagen Passat B7. Mercedes, в свою очередь, отбросило на обочину на которой был припаркован Volkswagen Passat B5. Последний от удара сдвинулся вперед и ударил впереди стоящий Kia Cerato Coup.
По словам очевидцев, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно — нападал на окружающих и правоохранителей при исполнении, бросался на прохожих. В частности, буйный виновник ДТП ударил по камере нашего оператора, выбил телефон из рук полицейского, ударил сумкой очевидца, который снимал видео аварии.
Читайте также: В Киеве Daewoo протаранил Volkswagen
Правоохранители надели на водителя наручники и увезли в отделение полиции. Его задержали по статье 173 (Хулиганство и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).
В среду, 4 июля, на улице Большая Житомирская произошло ДТП с участием 5 машин. Авария случилась в 17:46.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Volkswagen Golf III двигался по улице Стрелецкой и поворачивал на улицу Большая Житомирская на запрещающий сигнал светофора. Со стороны улицы Михайловской двигался Mercedes GLE 250. Не успев затормозить, он ударил Golf в правую сторону. От удара хэтчбек откинуло на встречную полосу, где двигался Volkswagen Passat B7. Mercedes, в свою очередь, отбросило на обочину на которой был припаркован Volkswagen Passat B5. Последний от удара сдвинулся вперед и ударил впереди стоящий Kia Cerato Coup.
По словам очевидцев, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно — нападал на окружающих и правоохранителей при исполнении, бросался на прохожих. В частности, буйный виновник ДТП ударил по камере нашего оператора, выбил телефон из рук полицейского, ударил сумкой очевидца, который снимал видео аварии.
Читайте также: В Киеве Daewoo протаранил Volkswagen
Правоохранители надели на водителя наручники и увезли в отделение полиции. Его задержали по статье 173 (Хулиганство и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
383
0
Также советуем посмотреть
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
Оставьте свой комментарий