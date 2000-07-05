Раздел: Происшествия
Террористы "ДНР" пошли в атаку возле Горловки
Три боевика попытались проникнуть за линию нашей передовой.
Сегодня, 4 июля, в районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими наемниками Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили одного и тяжело ранили двоих диверсантов.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщает на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По его словам, три боевика попытались проникнуть за линию нашей передовой, однако были вовремя замечены бойцами операции Объединенных сил. Сначала диверсанты напоролись на фугас, после чего попали под огонь украинских военных.
"Хлопушка от ОС сработала, как в Новогоднюю ночь. Два контуженных не-брата попытались обратиться в бегство, но их догнали "конфетти" от бойцов. Итог – один демобилизованный и два – "300-х". Есть надежда, что завтра присоединятся к своему "побратиму-оккупанту", – рассказал офицер подробности операции.
Читайте также: Террористы пошли в прямую атаку на позиции ВСУ под Марьинкой
Ранее сообщалось о бунте наемников в Горловке: они понесли тяжелые потери и хотят вернуться в Россию. Как оказалось, у контрактников из России отняли документы РФ и выдали "ДНРовские". Командование не разрешает им вернуться на Родину и требует служить, согласно "контракту".
Сегодня, 4 июля, в районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими наемниками Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили одного и тяжело ранили двоих диверсантов.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщает на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По его словам, три боевика попытались проникнуть за линию нашей передовой, однако были вовремя замечены бойцами операции Объединенных сил. Сначала диверсанты напоролись на фугас, после чего попали под огонь украинских военных.
"Хлопушка от ОС сработала, как в Новогоднюю ночь. Два контуженных не-брата попытались обратиться в бегство, но их догнали "конфетти" от бойцов. Итог – один демобилизованный и два – "300-х". Есть надежда, что завтра присоединятся к своему "побратиму-оккупанту", – рассказал офицер подробности операции.
Читайте также: Террористы пошли в прямую атаку на позиции ВСУ под Марьинкой
Ранее сообщалось о бунте наемников в Горловке: они понесли тяжелые потери и хотят вернуться в Россию. Как оказалось, у контрактников из России отняли документы РФ и выдали "ДНРовские". Командование не разрешает им вернуться на Родину и требует служить, согласно "контракту".
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