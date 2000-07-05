Раздел: Происшествия
Жительница Херсонской области пыталась продать ребенка
На вырученные деньги задержанная планировала купить дом.
Жительница Скадовского района намеревалась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Ее задержали в Херсоне во время получения денег за ребенка. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми узнали, что 26-летняя женщина планирует продать своего сына. К поиску потенциального покупателя она привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.
На встрече злоумышленница передала ребенка вместе с документами и вещами.
"Она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", - рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, задержанная - ранее судимая, вела асоциальный образ жизни.
"Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - отметили в полиции.
По факту возбуждено уголовное производство по статье о торговле людьми. Женщина задержана. В ближайшее время ей сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и изберут меру пресечения.
Читайте также: Женщина пыталась продать ребенка за 15 тысяч гривен. Видео
Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
Жительница Скадовского района намеревалась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Ее задержали в Херсоне во время получения денег за ребенка. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми узнали, что 26-летняя женщина планирует продать своего сына. К поиску потенциального покупателя она привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.
На встрече злоумышленница передала ребенка вместе с документами и вещами.
"Она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", - рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, задержанная - ранее судимая, вела асоциальный образ жизни.
"Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - отметили в полиции.
По факту возбуждено уголовное производство по статье о торговле людьми. Женщина задержана. В ближайшее время ей сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и изберут меру пресечения.
Читайте также: Женщина пыталась продать ребенка за 15 тысяч гривен. Видео
Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
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