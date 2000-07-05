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Жительница Херсонской области пыталась продать ребенка

Жительница Херсонской области пыталась продать ребенкаНа вырученные деньги задержанная планировала купить дом.

Жительница Скадовского района намеревалась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Ее задержали в Херсоне во время получения денег за ребенка. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми узнали, что 26-летняя женщина планирует продать своего сына. К поиску потенциального покупателя она привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.

На встрече злоумышленница передала ребенка вместе с документами и вещами.

"Она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, задержанная - ранее судимая, вела асоциальный образ жизни.

"Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - отметили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о торговле людьми. Женщина задержана. В ближайшее время ей сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и изберут меру пресечения.

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Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: женщина, ребенок

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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