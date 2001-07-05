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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: столкнулись Range и Porsche

ДТП в Киеве: столкнулись Range и PorscheПоврежденные автомобили с места происшествия развозили эвакуаторы.

В Киеве на Краснозвездном проспекте произошло ДТП с участием «серьезных» автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»

Как сообщает собственный источник, 4 июля, около 23:20 в Киеве на Краснозвездном проспекте произошло ДТП с участием Range и Porsche.

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Поврежденные автомобили с места происшествия развозили эвакуаторы.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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