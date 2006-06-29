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Раздел: Происшествия  
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В Киеве несовершеннолетний выбросился из окна из-за девушки

В Киеве несовершеннолетний выбросился из окна из-за девушкиСамоубийство на почве неразделенной любви.

В Соломенском районе Киева 17-летний парень впрыгнул с 14 этажа жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста. Очевидцы вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – подросток скончался.

Как стало известно, молодой человек свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой.

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"Причина самоубийства – неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.

В Киеве несовершеннолетний выбросился из окна из-за девушки
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
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Сегодня, 12:38

Ну и дурак !! Лишит себя жизни из-за "цензура"оты. Надо было нахер послать. И найти себе другой кусок свежего мяса с тремя дырками.

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