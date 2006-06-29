Раздел: Происшествия
В Киеве несовершеннолетний выбросился из окна из-за девушки
Самоубийство на почве неразделенной любви.
В Соломенском районе Киева 17-летний парень впрыгнул с 14 этажа жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста. Очевидцы вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – подросток скончался.
Как стало известно, молодой человек свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой.
Читайте также: В Киеве мужчина выбросился из окна
"Причина самоубийства – неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.
В Соломенском районе Киева 17-летний парень впрыгнул с 14 этажа жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста. Очевидцы вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – подросток скончался.
Как стало известно, молодой человек свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой.
Читайте также: В Киеве мужчина выбросился из окна
"Причина самоубийства – неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1648
1
Также советуем посмотреть
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
Оставьте свой комментарий