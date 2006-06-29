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Раздел: Происшествия  
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Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полицейским

Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полицейскимПогибший был подполковником.

Мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в авто в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

По данным инсайдера, труп был обнаружен в автомобиле Hyundai Accent в Шевченковском районе. Возраст погибшего – до 40 лет.

По предварительным данным убийца находился на заднем сиденье, он совершил два выстрела.

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"Стреляли через спинку сиденья. Пуля, предварительно калибром 7,62 мм, пробила тело и застряла в панели приборов. Все указывает на то, что мужчину убили", - сообщил источник.

Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полицейским
Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полицейским

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 Теги: убийство, Киев

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Сегодня, 17:18 » Автор: Анна Мартынова
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