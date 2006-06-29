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Раздел: Происшествия  
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В Киеве застрелили полицейского

В Киеве застрелили полицейскогоПравоохранители тщательно осматривают место происшествия.

В четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

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На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.
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 Теги: Киев, полиция

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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