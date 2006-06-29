Раздел: Происшествия
В Киеве застрелили полицейского
Правоохранители тщательно осматривают место происшествия.
В четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.
Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.
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На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.
В четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.
Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.
Читайте также: В Египте у храма застрелили полицейского
На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.
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