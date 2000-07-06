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Российский офицер признал участие в боевых действиях на Донбассе

Российский офицер признал участие в боевых действиях на ДонбассеПриговор офицеру будет оглашен 6 июля.

Обвиняемый в гибели призывника офицер попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести «положительное решение», чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.

«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует последнее слово Леонтьева фонд «Право матери», представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания, пишет Новая газета.

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Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул. Его командиру Олегу Леонтьеву предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Приговор офицеру будет оглашен 6 июля.
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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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